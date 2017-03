Registra DIF 800 casos de violencia económica

Cd. Victoria, Tam.

De las 950 denuncias presentadas ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Victoria, 800 corresponden a casos de violencia económica , en las cuales el padre de familia abandona sus responsabilidades con sus hijos o parejas.

Esto lo dio a conocer la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dulce María Macías Palominos, “entre a denuncias, conocimientos, violencia económica que es lo que más abunda aquí en Ciudad Victoria”.

Estas 950 denuncias corresponden a los meses de enero, febrero y marzo de este año, lo cual para el mismo período pero de 2016 representa un 20 por ciento de incremento, “algunos que son por violencia física son canalizados a las autoridades correspondientes como son las Agencias del Ministerio Público”.

En los casos de violencia física las amas de casa optan por presentar sus denuncias ante el Ministerio Público y acuden al DIF Victoria para recibir asesorías legales o atención psicológica, “son pocos porque las mujeres no quieren en muchas ocasiones denunciar, son aproximadamente diez casos de los 950”.

En cuanto a la violencia económica , Macías Palominos apuntó que en la mayoría de los casos el padre de familia no puede dar el soporte económico para sus hijos y/o parejas, “en ocasiones no pueden proveer, la mayor de las veces no puede proveer y las otras son injustificadas porque tiene otra familia que atender”.

Estos últimos serían los menos de los casos, correspondiendo a diez de los 800 casos de violencia económica , “ya cuando vienen, vienen desesperados, no tienen para los alimentos de sus hijos, esto no es nada más alimentación, es escuela, vestido”.