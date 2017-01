Regidora del PRD arma un escándalo

Tampico, Tam.

Porque le negaron el trámite para obtener el pasaporte, la regidora de extracción perredista América Sandoval Morales armó bochornoso escándalo en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tampico, alzó la voz al encargado del área y éste en su defensa también se vio obligado a contestar de la misma forma.

En un audio que circuló a través de las redes sociales y que presuntamente fue grabado por ella, se detecta que la edil pretendía tramitar el pasaporte mexicano sin que hubiera sacado su cita previa, tal y como se estipula en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Aparentemente la regidora perredista habría hablado con el encargado de la oficina Juan Arturo Etienne Biotegui solicitando el trámite sin previa cita, por lo que se hicieron de palabras altisonantes.

En el audio difundido por la propia regidora , se escucha cuando llega a la oficina y pregunta por “Carranza”, (Jorge Agustín Carranza Arteaga, supervisor del área), a lo que una empleada le respondió que se encontraba ocupado.

La edil se dirige a la oficina de la jefatura y pregunta al empleado; “usted es el Lic. Juan”, contestándole que efectivamente él era, y continúa diciendo la integrante del Cabildo, “vengo a conocer al tal Juan que se portó muy grosero”.

Enese momento el empleado interviene y le dice a la regidor; “yo no tengo madre porque mi madre está muerta. A mi madre no se le toca”, al tiempo que América Sandoval le decía que no le gritara.

Ambos se señalaban como groseros, “es usted un funcionario público muy grosero”, decía la edil, al tiempo de que el empleado Municipal del área de Relaciones Exteriores la conminaba a que saliera de la oficina.

Después de poco más de 3 minutos, la regidora prefirió solicitar la presencia del supervisor “Carranza”, para axternarle la situación, sin embargo éste no se encontraba en su sitio de trabajo en ese momento.