Reducen riesgoen evaluaciones. Quitan presión a los estudiantes

McAllen, Tx.- Los estudiantes en quinto y octavo grado ya no tendrían que aprobar exámenes de Lectura y Matemáticas para pasar de año escolar, bajo una medida examinada por el Comité Senatorial de Educación.

Los críticos de estas evaluaciones dicen que ponen demasiada presión en los estudiantes, y que estadísticas del estado demuestran que la mayoría de los jóvenes que reprueban estos exámenes pasan de grado de todos modos.

La propuesta HB 515 de la Cámara de Representantes, promocionada en la cámara alta por el Senador Larry Taylor, reduciría el riesgo de estas evaluaciones en quinto y octavo grado, equiparándolas a otros exámenes.

Según el director Mike Morath de la Agencia de Educación de Texas, el proceso funciona así: en el mes de marzo, los estudiantes de 5º y 8º grado deben aprobar el examen de evaluación STAAR en Lectura y Matemáticas para poder pasar de año.

La mayoría de los estudiantes lo aprueban, según estadísticas del estado –un 75 por ciento en quinto grado y un 82 por ciento en octavo grado aprueban Lectura, y un porcentaje similar aprueba Matemáticas. Si el estudiante reprueba el examen, puede volver a tomarlo en mayo, y si lo reprueba nuevamente, otra vez en julio. Si el estudiante falla las tres veces, sus padres podrían reunirse con el maestro y director para formar un comité que decidirá si el estudiante cumple otros requisitos para ser promovido. La gran mayoría de los alumnos que reprueban el examen pasan de grado de todos modos: el 95 por ciento en quinto grado pasa a sexto, y el 97 por ciento en octavo grado pasa a la secundaria después de este proceso de comités individuales.

La medida eliminaría el alto riesgo y haría las evaluaciones en 5º y 8º grados como cualquier otra calificación: examen en mayo y promoción independiente de este resultado. Los estudiantes en esos grados que no aprueban recibirían cursos compensatorios, y la medida también autorizaría educación compensatoria para estudiantes que no aprueban el examen de Matemáticas en tercer grado. Los estudiantes podrían repetir año, dijo Morath, pero sería en base a una evaluación integral del rendimiento académico, como lo es en todo otro grado. “Los estudiantes ya no escucharían el mensaje: “Debes aprobar o no pasas de grado”, señaló.