Reduce Cofepris visitas a establecimientos relacionados con la salud

De acuerdo con datos del portal web de la dependencia, en 2015 se realizaron 2 mil 353 inspecciones, mientras que, hasta noviembre de 2016, a un mes de terminar el año, sumaban mil 824.



El proceso de verificación de biológicos o vacunas registra la mayor disminución, al pasar de 740 inspecciones en 2015 a 500 en 2016.



En cuanto a las visitas realizadas a farmacias, en 2015, la Cofepris verificó 294 establecimientos de ese tipo, frente a los 228 que llevaba en 2016.



El año pasado se hicieron 180 inspecciones a laboratorios relacionados con la fabricación de medicamentos y, hasta noviembre de 2016, registraba 164.



Las visitas sanitarias a los almacenes que depositan y distribuyen medicamentos pasaron de 298 a 253 en el mismo periodo de tiempo.



Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal de Cofepris , reconoció que deben reforzar las acciones de verificación sanitaria, sobre todo en 2017, cuando contarán con menos presupuesto.



Tan sólo el programa de Protección contra Riesgos Sanitarios recibirá menos de la mitad de gasto, al pasar de 860 millones de pesos a 421 millones.



"La reducción en el presupuesto que tenemos es para el próximo año. Estamos trabajando de manera constante en el sistema federal sanitario en nuestra área de verificación y vamos a mantener el paso", dijo.



"No tenemos opciones para dejar de hacer bien nuestro trabajo. No habrá ninguna baja o disminución en términos de los que corresponde a verificaciones sanitarias, incluso, tenemos que reforzarlas".



Por otro lado, al presentar un balance de la gestión de la Cofepris durante 2016, el funcionario señaló que, resultado de distintos operativos, en el año se aseguraron 6.8 millones de dispositivos médicos que no cumplían con las normas, y suspendieron 36 establecimientos por no contar con espacios libres de humo de tabaco.



Además, decomisaron un 1.4 millones de unidades de productos milagro.