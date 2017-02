Reducción a gasolinas, es una burla: productores

Matamoros , Tam.- Como una burla consideran los productores agrícolas la reducción de 2 centavos por litro de diesel que entró en vigor ayer y aunque existe la probabilidad de que baje unos más, sigue siendo uno de los insumos más caros, por lo que manifestaron su molestia, mientras la mayoría sigue esperando los apoyos pendientes prometidos por Aserca.

Esta dificultad pone en riesgo el que algunos, por falta de recursos no puedan completar estos trabajos.

De que se actualice el subsidio, como lo han estado exigiendo desde hace varios años, “ni soñarlo ya que al contrario, cada ciclo agrícola tenemos que invertir más en combustible, tanto el diesel como en gasolina que también está por las nubes, por eso la molestia en contra de la política del gobierno federal”, afirmó ayer Arturo Gutiérrez.

El agricultor dice que ahora, con los precios actuales, el comprar 200 litros de diesel que se requieren para sembrar en un día, representan 3 mil 410 pesos, mientras que la tonelada de sorgo no llega a los 3 mil.

Pero hay veces, asegura, “que se requiere comprar hasta 400 litros de combustible y esto pone en serias dificultados a los agricultores del sector social, porque la mayoría se encuentran completamente descapitalizados”.

Esto, agrega, “no debería estar pasando o al menos no deberíamos vernos tan apurados porque la Secretaría de Agricultura nos debe dinero de los apoyos pendientes no sólo del año pasado sino del 2015, pero al igual que lo del subsidio al diesel agropecuario, pasa el tiempo y nomás no vemos nada”.