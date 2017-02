Redes generan sicosis por visas en frontera

McAllen (04 febrero 2017).- A pesar de que no hay un solo caso registrado, las redes sociales han generado una sicosis al difundir presuntas inspecciones de los teléfonos celulares en las Aduanas de Estados Unidos que han terminado en sanciones, como el retiro de la visa, a quienes lleven memes o mensajes ofensivos sobre el Presidente Donald Trump y su Administración.



La difusión del endurecimiento de las revisiones en las Aduanas y el supuesto caso de una mexicana que pretendía entrar a Estados Unidos y que habría denunciado que un oficial fronterizo le revisó su celular, en el que tenía memes de Trump, por lo cual le fue retirada su visa, puso a la defensiva a los residentes de la frontera .



Ninguna autoridad ha confirmado esa versión y en las redes ni siquiera se ha difundido el nombre de la presunta afectada.



Ante la amplia difusión en internet sobre estas supuestas revisiones a celulares, tabletas, memorias, o laptops, los habitantes fronterizos de Tamaulipas están optando por cruzar los puentes internacionales sin estos dispositivos, para evitarse problemas o contratiempos.



"Un amigo dice que le revisaron como media hora su teléfono.



Sí lo dejaron pasar, pero le hicieron muchas preguntas. Yo mejor ya no lo estoy trayendo.



Nomás paso por mi hija a la escuela", dijo ayer un empresario en la caseta de peaje.



Un sondeo de EL NORTE con residentes de Reynosa que cruzaban el puente, reveló que de cada 10 viajeros consultados dos dijeron conocer a alguien a quien en la Aduana estadounidense le revisaron el celular, seis señalaron haber escuchado o leído en redes que están haciendo ese tipo de revisiones y dos ignoraban el tema.



Ningún entrevistado dijo conocer a personas que le hayan quitado la visa o le hayan impuesto una sanción a raíz de esas inspecciones.



Residentes en Matamoros, ciudad fronteriza con Brownsville, dijeron no conocer casos de sanciones por inspecciones de celulares, aunque reconocieron que hay mucha información en redes al respecto.



El 14 de octubre, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció que quienes crucen por vía terrestre podrán ser sujetos no sólo a la revisión de su visa, sino también a inspecciones de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.



En Tijuana, activistas pro migrantes y expertos del Colegio de la Frontera Norte advirtieron que las versiones sobre la supuesta revocación de visas para entrar a EU y la falta de información precisa sobre el tema ha generado la sicosis colectiva.



Pedro Ríos, activista de los derechos de inmigrantes desde 1990 y director del Programa fronterizo México-EU del Comité de Servicio Amigos Americanos, aclaró que esta situación es alimentada por información sin confirmar.



"No hemos registrado ningún caso en donde personas (mexicanas) con la residencia legal se les haya quitado el estatus como residentes por traer fotos o memes de Trump en su celular", subrayó.