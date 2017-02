Recupera peso 50 centavos en una semana; se vende en $20.70

Cd. de México.- En la semana, el peso mexicano se benefició de una una debilidad global del dólar generada por las críticas de la Administración de Donald Trump a otras naciones y la decisión de la Fed de mantener su tasa de referencia, consdieraron analistas.



Este viernes, el dólar al menudeo cerró en 20.70 pesos a la venta, 15 centavos menos que ayer, ubicándose en su menor precio desde el 20 de diciembre.



La apreciación del peso este día le permitió avanzar en la semana 50 centavos frente al dólar , pues el viernes pasado el billete verde cerró en 21.20 pesos.



Al mayoreo, la moneda estadounidense se vendió en 20.4395 pesos, 6.70 centavos menos que ayer, un valor que le permitió a la moneda azteca ganar 47 centavos en la semana.



Analistas consideraron que el desempeño positivo del peso mexicano se dio en un entorno de un dólar débil a nivel global, como resultado de la decisión de la Fed de no modificar su postura monetaria y datos heterogéneos en el reporte de nómina no agrícola de Estados Unidos: más empleo del anticipado para enero, aumento del desempleo y alza marginal en los salarios.



Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base, dijo que el dólar continuó perdiendo frente al mercado ante la incertidumbre sobre las políticas comerciales que perseguirá la Administración de Donald Trump y porque se siguieron dando señales de proteccionismo.



Las ganancias del peso pueden estar relacionadas con el anuncio en México de que las negociaciones del TLCAN podrían iniciar en mayo, dejando en claro que no es inminente una imposición arancelaria o una salida del acuerdo comercial por parte de EU, comentó.



Además, los inversionistas se mantuvieron atentos a los comentarios de Trump respecto a que otras economías influyen en sus monedas con fines competitivos, sus críticas al plan de refugiados de Australia, la amenaza de quitar fondos a la Universidad de California en Berkeley y sus advertencias a Irán.



Los operadores creen que la falta de definiciones en política económica en favor del crecimiento de EU y los riesgos geopolíticos provocados por la Administración Trump están pesando en el sentimiento de los participantes en los mercados.



Ante este panorama, la divisa americana perdió frente a una canasta de monedas 0.66 por ciento, al terminar el Dollar Index el viernes en 99.868 puntos.