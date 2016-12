Recuerdan sus navidades

Ciudad de México.- Como cualquier niño emocionado por las fiestas decembrinas, Emmanuel y Mijares pidieron lo que en su momento fueron súper regalos, como autopistas y bicicletas equipadas, de los que se quedaron con las ganas porque el destino les deparó otros "detalles".

"Bueno, tú de chico no quieres ropa, quieres algo mecánico, un regalito, algo palpable. ¡una bici! Que, por cierto, nunca llegó", platica Manuel Mijares con su colega y amigo en una amena reunión.

El exesposo de Lucero recuerda que cuando tenía 6 años, no hubo presentes en su casa porque en la Nochebuena (el 24 de diciembre) nació su hermano menor, Jorge.

"Mi mamá nos dijo: 'De regalo tienen a su hermanito'. Y nosotros: '¡Espérame! ¿cómo?'", remata el intérprete.

El cantante de "La Chica de Humo" no se queda atrás y rememora que él también recibió algo nunca imaginado en una Navidad .

"A mí me regalaron un tronco quemado por portarnos 'bien' mi hermano y yo. porque habíamos quemado el cuarto de baño de mi papá. Eso fue unos 10 días antes de Navidad ", recuerda Emmanuel.

Fervientemente católico, el artista confiesa que en su familia festejaban más la llegada de los Reyes Magos (el 6 de enero).

"Nosotros siempre celebrábamos Reyes, y celebrábamos el día de nacimiento de Jesús. Santa no lo celebrábamos, no era moda. No se acostumbraba. Esta fecha es de sentimiento de nostalgia porque recuerdas esa niñez, y de alegría porque vas a dar alegría a los demás".

Y entre ellos se regalarán cosas que saben, de antemano, los pondrán contentos.