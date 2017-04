Recuerda Angélica Vale que sufrió discriminación en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Angélica Vale fue víctima de discriminación hace unos días, cuando se disponía a tomar un avión rumbo a Miami.

“Nunca falta el señor ya viejito que te voltea a ver con cara de ‘yo soy más y tú eres menos porque no eres rubia como yo’ y señoras que te voltean a ver así, con cara de ‘ah, la latina esta’”, comentó la actriz en entrevista para la revista "People".

Vale contó que una aerolínea le obsequió un boleto de primera clase, por lo que, de acuerdo con el reglamento, su ingreso tenía que ser antes que el resto de los pasajeros, cuestión que incomodó a una pareja.

“Entonces voy pasando y hay una pareja de viejitos americanos que se me queda viendo y me dice ‘y usted, ¿está en primera clase?’ y le digo ‘sí’ y aparte porque mi compañía lo paga, no por mí. Y le digo ‘sí, con permiso’. Y no me dejaron pasar nunca”, relató Vale.

La actriz afirmó que tuvo que esperar a que la encargada del vuelo hablara con la pareja para poder subir al avión.

"Yo no sé a quién le dio más vergüenza, si a la señora o a mí. Porque la señora estaba muy enojada de que yo abordara antes que ella... Las reglas no las hago yo. Yo viajo más que la señora por eso estaba preabordando cuando todavía no empezaban a abordar”, detalló.

Angélica dijo que los latinos tienen que estar más unidos que nunca y combatir así la discriminación .

“Hay que estar más unidos que nunca. Fuerza, unión y con mensajes positivos”, finalizó.