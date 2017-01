Reconoce Trump hackeo ruso

Nueva York, E.U.





El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump , reconoció por primera vez que Rusia estuvo detrás del hackeo al Comité Nacional Demócrata.

“En cuanto al hackeo, creo que fue Rusia”, afirmó Trump, quien se había mantenido escéptico hasta ahora sobre la autoría de los ataques cibernéticos en la campaña presidencial, pese al conceso al respecto de la comunidad de inteligencia.

Durante los debates presidenciales, por ejemplo, sugirió que quizá los ataques se habían originado en China o Irán, o por un hombre de 200 kilogramos desde su dormitorio.

Pese a que reconoció la injerencia rusa, minimizó el impacto de estos ataques, o que tuvieran algo de especial.

“También somos hackeados por otros países y personas. Cuando recientemente perdimos 22 millones de nombres y demás mediante un hackeo, no se hizo gran cosa, y eso fue algo extraordinario, probablemente (fue) China”, contó en referencia al hackeo que sufrió la Oficina de Gestión de Personal por parte de China.

A diferencia del hackeo sufrido por los demócratas -en el que los datos recabados fueron puestos a disposición del público a través del WikiLeaks, ese hackeo fue un acto de espionaje puro.

Durante una audiencia en el Congreso la semana pasada, el director de Inteligencia Nacional James Clapper había advertido que sería peligroso equiparar ambos ataques, pues el espionaje puro generalmente no se considera un ataque digno de reprender, mientras que los ciberataques (como cuando hay filtraciones) sí.

En su conferencia de prensa, Trump repitió un comentario de uno de sus tuits.

“Tengo que decr esto: el Comité Nacional Demócrata estaba totalmente puesto para ser hackeado, hicieron un trabajo muy pobre. Pudieron haber tenido una defensa contra hackeos; nosotros (los republicanos) la teníamos”, acusó.

Y DENUNCIA INFORME FALSO

Durante la conferencia Trump se refirió a el más reciente escándalo sobre el hackeo ruso en la elección.

Diversos medios estadounidenses publicaron ayer que en los anexos del reporte que las agencias de inteligencia hicieron sobre el hackeo y que presentaron a Barack Obama y a Trump había un conglomerado de informes sin confirmar que sugerían que Moscú tenía en su poder datos personales comprometedores sobre el magnate.

La mayoría de los medios no publicó el contenido de esos informes sin corroborar, pero Buzzfeed sí lo hizo.

En su conferencia, Trump calificó de desgracia que esa información se hiciera pública.

“Es falto, totalmente falso, y de eso se agarran nuestros oponentes porque ustedes (medios) lo publicaron. Nunca debí de hacerse público, creo que es una vergüenza”, condenó el magnate, quien no obstante agradeció el profesionalismo de otros medios que no publicaron el contenido de esos informes.

Trump, además, refrendó que siente más confianza por el Presidente ruso que por las agencias de inteligencia.

“(Vladimir) Putin dice que es falso. Creo que si hubieran tenido algo ya lo habían publicado, como lo hicieron con Clinton”, dijo.

Cuestionado sobre su posición sobre la aseveración de la comunidad de inteligencia de que Rusia ordenó ese ataque para ayudarlo, Trump decidió ver el lado positivo.

“Si a Putin le gusta Trump es una ventaja, porque tenemos una relación horrible con Rusia”, aseguró.

Por último, negó que Rusia tuviera algún tipo de control sobre él.

“No tengo tratos con Rusia, no tengo préstamos, no tengo ningún contacto ahí. Podría, fácilmente, pero no los tengo porque podría ser un problema”, sostuvo.