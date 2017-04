Reconoce Salma que su carrera es gracias a su físico

Los Ángeles, Estados Unidos.- En entrevista sobre su nueva película, Cómo Ser un Latin Lover, Salma Hayek reconoció que le debe su carrera a su aspecto físico .



"Si no es por eso, no me hubieran dado la oportunidad. Me ayudó a entrar", admitió la mexicana al ser cuestionada sobre si fue duro que, al comienzo de su carrera, con Pistolero (1995) y Del Crepúsculo al Amanecer (1996), fuera valorada principalmente por sus célebres curvas.



"Es frustrante porque, si no es por eso, no entras. Pero hay mucho más, tú quisieras que vieran más de eso... y no. Pero es lo bonito de llegar a esta edad, donde no es tan obvia la belleza. Con una trayectoria de 25 años de conocerte, la gente ve que hay algo más", agregó.



La de Coatzacoalcos, de 50 años, lamentó que la industria se demorara tanto en darle una oportunidad para hacer comedia, algo que llegó de la mano de su amigo, el actor estadounidense Adam Sandler, en Son Como Niños (2010), y que continuó en obras como El Maestro Luchador (2012) y Son Como Niños 2 (2013).



"Siempre fue mi fuerte y siempre fue lo que quise hacer. De no ser por él, seguiría sin hacer comedia. Aunque tal vez Eugenio Derbez me hubiera dado una oportunidad porque me conoce realmente", manifestó.



En Cómo Ser un Latin Lover, película que se estrena el 27 de abril, Hayek comparte créditos con Eugenio Derbez , Kristen Bell y Raquel Welch en una comedia dirigida al público latino.



El filme cuenta la historia de un "gigoló" (Derbez) venido a menos que, tras ser abandonado por su multimillonaria y anciana pareja, se ve forzado a vivir de nuevo con su hermana (Hayek), con la que mantiene una difícil relación, mientras trata de conquistar a una nueva anciana de quien heredar sus propiedades.