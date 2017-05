Reconoce Peña Nieto mayor desafío por aumento en violencia

Jojutla, Morelos, México.- El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que los índices de violencia del pasado están regresando a algunas entidades.



Al participar en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el Primer Mandatario pidió notar que los esfuerzos en la materia habían permitido una disminución gradual y consistente de la criminalidad.



Sin embargo, dijo, este 2017 presentó un desafío mayor.



"Los indicios de criminalidad en diferentes entidades federativas nuevamente comenzaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan", asumió.



Su Gobierno, precisó, de manera específica y comprometida está dialogando y cooperando con las administraciones locales para enfrentar este problema.



"No podemos permitir que los esfuerzos que se habían logrado en el pasado reciente, en el que habíamos logrado una tendencia a la baja de la criminalidad de distintos delitos, nuevamente estén regresando.



"Pero también he podido compartir con ustedes la necesidad de que cada gobierno local asuma esfuerzos propios, mucho más decididos, que vayan más allá de mantener una inercia en el manejo de las instituciones encargadas de la seguridad", abundó.



Por ello, demandó, estos tiempos exigen una modernización real, genuina y auténtica de toda tarea de investigación, procuración de justicia, de la Policía preventiva, y del actual del poder judicial local.



"He sostenido que el gobierno siempre estará dispuesto a acompañarles en sus esfuerzos, pero es una tarea o cooperación temporal y no pretende sustituir lo que está en su responsabilidad", agregó.



El Mandatario aprovechó para reconocer a la Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado e hizo una mención especial por la detención de Dámaso López, "El Licenciado".



Insistió en que el Congreso debe aprobar la Ley de Seguridad Interior y la de Mando Único, para mejorar la lucha contra el crimen.



En un largo mensaje, el Presidente agradeció el compromiso de los Gobernadores en el combate a la corrupción, sin embargo, reconoció que todavía no es suficiente.



Se debe lograr, dijo, que los gobiernos rindan cuentas claras, a través de plataformas digitales, para que los ciudadanos sepan en qué se invierten los recursos públicos.



Compartir ese flagelo, consideró, no necesariamente es sólo castigar a los malos funcionarios, sino garantizar un gobierno eficiente y transparente.