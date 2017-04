Reconoce Mohamed que en Rayados sólo importa el título

Monterrey, México.- Aunque destacó que los números que ha registrado con el Monterrey son los mejores de la Liga MX, el director técnico Antonio Mohamed reconoció que la exigencia es ser campeón de Liga.

El entrenador argentino admitió que el objetivo es ganar un campeonato, por lo que lo demás es superficial.



"Los números son los mejores, pero acá hay que ganar el campeonato, ese es el producto final", reconoció.



"Esto es como que si tienes una fábrica de pollos y tiene la mejor envoltura, pero lo abres y el pollo está duro".



Luego de la eliminación en la Copa MX, Mohamed reconoció que intentarán ser campeones de Liga, aunque no se mostró con el mismo arrojo que al principio del torneo, cuando aseguró que debían ganar, al menos, uno de los dos torneos.



"Esa es la realidad, no nos queda otra. Veremos para qué nos alcanza", comentó escuetamente.



Después de que se haya reactivado el tema sobre la renovación de su contrato, Mohamed dijo que dará el tema por cerrado y que los resultados marcarán su futuro al frente del equipo.



"Hay que poner un corte definitivo sobre este tema sobre mi continuidad, porque el Monterrey es más que un entrenador", explicó.



"Las respuestas se tienen que ir dando día a día, mi intención es quedarme. El plan mío es disfrutar día a día si no no funciono. Los resultados van marcando el camino de lo que puede llegar a pasar".