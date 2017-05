Reconoce Enrique Peña Nieto esfuerzo de madres mexicanas

"Desde Colima felicitar a todas las mamás en su día. Gracias a las mamás por su esfuerzo, por su responsabilidad y por lo mucho que hacen por sus seres queridos, precisamente y con en ello contribuyendo al desarrollo de nuestro país.

"A las mamás en su día les deseo felicidad, alegría, pero lo más importante, que esas alegrías y satisfacciones lleguen a través de lo que más aman: sus hijos", dijo Peña.

Al efectuar la supervisión final de la construcción del Hospital Materno Infantil de Villa de Álvarez e inaugurar el Hospital General de Zona 1 del IMSS, asentó que desde el inicio su gobierno ha dedicado esfuerzos para realizar obras dedicadas a cuidar a las mujeres del país.

Dijo que se han puesto en marcha Centros de Justicia para la Mujer en distintas entidades, las escuelas de tiempo completo que permiten que las madres trabajadoras puedan tener a sus hijos en los planteles educativos donde reciben cuidados y alimentación, además de que hay más guarderías del IMSS, ISSSTE y Sedesol.

"En pocas palabras, son varias las acciones que están muy dedicadas a cuidar y velar por los derechos de las mujeres y en consecuencia de muchas de ellas que son madres. Esa es la tarea que este gobierno se ha propuesto y que hemos podido concretar.

"No es retórica, no son discursos, no son buenos propósitos, son realidades", afirmó. Peña sostuvo que las mujeres trabajadoras son quienes mejor aprecian, reconocen y valoran, son testigos afirmó, de lo que ha hecho el gobierno de la República en su beneficio.

Puso énfasis en que su gobierno seguirá trabajando en beneficio de las mujeres mexicanas y que sólo en Colima ha ido más allá de los ocho compromisos que realizó con la entidad, pues se han desarrollado más obras de en infraestructura carretera y de salud.

"Desde aquí, desde Colima, extender una felicitación amplia, cariñosa, a todas las mamás en su día, Hoy 10 de mayo, Día de las Madres... Felicidades a todas las mamás de México", recalcó.

Acompañado por el gobernador Ignacio Peralta, el Presidente de la República sostuvo que la mejor manera de celebrar a las mamás mexicanas en su día es supervisando e inaugurando obras que tienen que ver con la salud de la sociedad, de los hijos.

"Porque estoy seguro que es lo más importante para una mamá. Quizá lo que más le preocupe a una madre es ver que su hijo crezca sanamente, que su hijo o hijas e hijos tengan la oportunidad de desarrollar y de tender oportunidades en la vida, pero siempre a final de cuentas, y lo más importante, con salud", dijo.

Indicó que por ello este Día de las Madres visitó Colima para inaugurar y supervisar obras de salud. Reiteró su felicitación a las mamás mexicanas pues dijo que de ellas hay que reconocer el esfuerzo y responsabilidad que significa ser madre.

"La perseverancia, el sacrificio que hacen las mamás, no sólo para cuidar lo que más quieren que son a sus hijos sino también para proveerles de lo necesario y en muchos casos, ser las madres, el único sustento para sus hijos.

"Por eso se aprecia, se valora y se reconoce a las mamás en nuestro país justamente en este día. Y al tiempo de ser una gran responsabilidad ser madre, que implica un enorme sacrificio, la mamás lo saben mejor que nadie: ser madre es un privilegio, es un regalo de la vida", puntualizó.