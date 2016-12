Recomienda SE uso más eficiente de la gasolina

La Se cretaría de Economía, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, emitió varias recomendaciones para un uso más eficiente de la gasolina.



Tales recomendaciones están basadas en el se ntido común pero forman parte del decálogo que se maneja a nivel nacional para evitar se r víctima de fraudes en las estaciones de se rvicio, así como eficientar el consumo del combustible independientemente del vehículo que se posea.

Así, la Se cretaría de Economía pide a los usuarios de gasolina, que en la estación de se rvicio donde se acuda verificar que el precio por litro esté exhibido de manera visible y que se respete el mismo.

Además se invita a observar que las bombas despachadoras cuenten con el holograma que las acredita como debidamente calibradas y que despachen litros de a litro. Los hologramas válidos con los que emite la Profeco y compañías privadas autorizadas para ello (como el caso de U.V.A y otras).

Economía además pide que en la estación de se rvicio se brinde con claridad sobre las formas de pago aceptadas y recibir el comprobante de compra respectivo.

De igual forma exhorta acudir solo a las estaciones de se rvicio que cumplan con todas las medidas de se guridad, para evitar poner en riesgo la integridad física de los usuarios.

Por último se exhorta a no utilizar gasolina de mayor octanaje de lo necesario, lo cual puede se r investigado en el manual del vehículo o en la página web del fabricante. Comprar gasolina Premium cuando no es necesario porque el vehículo solo requiere Magna, no representa ninguna ventaja y si en cambio conlleva pagar más por cada litro de combustible.

Otras recomendaciones que optimizan el uso del carburante es mantener afinado el vehículo, evitar los acelerones y prescindir del auto cuando se trate de distancias cortas.