Recomienda especialista comer de forma balanceada cada ocho horas

León, Gto.- Una alimentación balanceada y comer cada ocho horas es fundamental para aprovechar las proteínas, grasas y carbohidratos de los cuales el cuerpo humano obtiene la glucosa, que es el alimento de las células, señaló el especialista Ignacio Rodríguez.

El nutriólogo clínico especializado del Hospital General de Zona No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expuso que cuando el cuerpo pasa demasiadas horas sin tomar alimento no se ingiere la glucosa necesaria.

En un comunicado, indicó que las células “no distinguen si hay o no glucosa suficiente, por lo que al no haber dicho componente, toman la energía de las reservas, pero si son pocas al terminarse se toman reservas, pero de grasa”.

Manifestó que “en caso de continuar sin una adecuada alimentación , el cuerpo busca obtener glucosa de cualquier medio, por ello, en casos extremos, la toma de los músculos y esto es muy riesgoso para la salud”.

El especialista agregó que se recomienda no estar más de ocho horas en ayuno, porque debido a que el estómago produce ácido clorhídrico, haya o no presencia de alimento, y al no existir, el ácido daña las paredes estomacales al no actuar para lo que está hecho.

Dejar de comer puede generar bajos niveles de glucosa que se convierten en señales para el cerebro, ocasionando diversos síntomas de malestar general pidiendo alimento para fortalecer el sistema, dijo.

Es así como se puede llegar a padecer una descompensación, que en caso de no ser atendida, podría llevar hasta la muerte en situaciones extremas.

El nutriólogo resaltó que la población debe alimentarse correctamente, de manera balanceada, y con horarios fijos para evitar poner en riesgo su salud.