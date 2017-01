Reclaman ahora por el alza al agua en BC

Cd. de México.- El Gobernador Francisco Vega anunció que presentará una iniciativa para abrogar la Ley del Agua, publicada el pasado 30 de diciembre en Baja California por mayoría panista.



"He decidido una iniciativa para abrogar la Ley del Agua y dejar sin efecto su contenido, ésta es una decisión determinante y se da a solicitud de un amplio sector de la sociedad, soy sensible a lo que la sociedad siente", dijo hoy en conferencia de prensa.



"Se eliminan los incrementos en los precios del agua".



El domingo, más de 40 mil personas marcharon en Mexicali por el gasolinazo y por esta ley.



La Canacintra se sumó ayer al reclamo.



"En los próximos días convocaré a técnicos, especialistas y sociedad para un nuevo ordenamiento", subrayó Vega.



El Mandatario insistió en que no se ha intentado privatizar el agua.



"De manera responsable, los diputados la aprobaron (la ley)", subrayó.