Rechaza películas sin equidad de paga

Ciudad de México.- Jessica Chastain dijo que, antes de elegir si participa en una cinta, confirma que su salario será equitativo al que recibirán sus coestrellas masculinas.

La actriz reveló en 2015 que, por su trabajo en Misión Rescate, recibió menos de una cuarta parte del salario que se había reportado.

En una nueva entrevista con Variety, la estadounidense dijo que ya sabe cómo asegurar un pago justo.

“Ya no estoy aceptando trabajos en los que me pagan una cuarta parte de lo que recibe mi coestrella masculina. Ya no permito que eso suceda en mi vida. Lo que ahora hago, al aceptar un proyecto, es preguntar sobre la equidad en la paga. Pregunto cuánto me ofrecen en comparación con el hombre.

“No me importa cuánto me pagan; estoy en una industria donde nos compensan de más por el trabajo que hacemos. Pero no quiero estar en un set donde hago el mismo trabajo que alguien más y ellos están ganando cinco veces más dinero”; dijo Chastain.