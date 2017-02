Rechazan reinstaurar VETO MIGRATORIO. Otro duro golpe al presidente de EU

Washington, D.C.

La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos propinó este jueves otro duro golpe judicial al presidente Donald Trump. A pesar de las amenazas y advertencias de los últimos días, los tres jueces que lo integran rechazaron de forma unánime la petición de reinstaurar el decreto que vetaba la entrada de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana y refugiados.

Tras dos días de deliberación, el tribunal determinó que el gobierno no aportó “ninguna prueba” para justificar la urgencia de vetar la entrada de inmigrantes para parar un supuesto “daño irreparable” a la seguridad nacional.

No estaba en juego la constitucionalidad o no de la orden ejecutiva, sino la necesidad de levantar o no el bloqueo impuesto por un juez de Seattle, tras aceptar y mientras revisa una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los estados de Washington y Minnesota por el “daño” que provocaba su aplicación. Con la decisión del jueves, el tribunal dio pistas de que es posible que el veto no sea totalmente legal y vulnere algunas enmiendas de la Carta Magna estadounidense.

La decisión de la Corte de Apelaciones despertó la ira del presidente Trump. En un mensaje a través de Twitter de tono desafiante y todo en mayúsculas, escribió: “Nos vemos en los juzgados. ¡La seguridad de nuestra nación está en juego!”.

La promesa de pasar por todas las instancias necesarias para defender lo que a su juicio es un decreto “de sentido común” se confirmó.

Minutos más tarde, en declaraciones a la prensa, el magnate sostuvo que la decisión es “política”, y se mostró convencido de que, al final, la administración “ganará este caso fácilmente”.

El Departamento de Justicia, a través de un comunicado, explicó que “está revisando la decisión y considerando sus opciones”.

Una de las posibilidades sería llevarlo a una Corte de Apelaciones con más jueces. La otra, pasarlo directamente al Tribunal Supremo, que todavía tiene una vacante por completar. En caso de empate en la decisión de los jueces del Alto Tribunal, será la decisión de la Corte de Apelaciones la que se impondrá.

Lanzan ofensiva contra cárteles de las drogas

El presidente Donald Trump equiparó el ascenso de Jeff Sessions a nuevo procurador de Justicia como una declaración de guerra sin tregua en contra de los pandilleros y los cárteles de las drogas que operan en Estados Unidos.

“La ceremonia de hoy debe ser vista como un mensaje claro para los pandilleros y traficantes de drogas que aterrorizan a personas inocentes. Sus días ha terminado. Comienza una nueva era de justicia y comienza ahora mismo”, advirtió.

Hablando ante periodistas en la oficina oval poco antes de que Sessions fuera juramentado por el vice presidente Mike Pence, el mandatario anunció la firma de tres nuevas ordenes ejecutivas que servirán como base para esta encomienda.

Trump ordenó al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emprender todas las acciones necesarias y legales para atacar la infraestructura de los grupos del crimen organizado “que se han extendido por nuestra nación y están destruyendo a nuestra juventud”.

Instruyó al Departamento de Justicia a integrar un grupo de trabajo para reducir el crimen violento en Estados Unidos, así como a implementar un plan para detener el crimen y los crímenes de violencia contra los policías.

“Es una vergüenza lo que le ha estado pasando a nuestros verdaderamente grandes oficiales de la ley. Eso va a parar a partir de hoy”, dijo.

Trump caracterizó a Sessions como un hombre de integridad, principios y determinación total, y “es lo que necesitamos ahora mismo”.