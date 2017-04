Rechaza Humberto Moreira haber recibido sobornos

Saltillo, México.- El ex Gobernador Humberto Moreira rechazó esta tarde haber recibido sobornos de parte de Luis Castillo Cervantes, empresario conocido como "El Rey de los Dragones", que actualmente es enjuiciado en una corte federal en Texas.



El anuncio ocurre después de que el ex Presidente Felipe Calderón publicara el jueves en Twitter una foto de lo que, asegura, es un documento que forma parte del juicio contra Castillo Cervantes, donde el empresario texano da testimonio de que haber entregado sobornos a Humberto Moreira .



"Ante las informaciones de diferentes medios de comunicación que se hacen eco de las supuestas declaraciones de Luis Carlos Castillo Cervantes, una vez más me veo obligado a desmentir los infundios que me relacionan con cualquier tipo de acción ilegal", escribe Moreira.



"Reitero una vez más que nunca he aceptado soborno ni de forma directa ni indirectamente a través de terceros. Al respecto, quizás resulte sintomático el hecho de no estar imputado en proceso alguno".



Como lo ha mencionado en casos similares, donde acusaciones de asociaciones con delincuentes son vertidas en cortes de Estados Unidos, el ex Gobernador coahuilense afirmó que se trata de personas que declaran mentiras a cambio de dinero o reducción en su condena.



"Vaya por delante que considero no merecen el más mínimo comentario las declaraciones que realizan estos individuos que persiguen la obtención de beneficios penitenciarios o económicos de la administración estadounidense".



Moreira sostuvo que durante su Gobierno no se otorgaron nuevos contratos a las empresas de Castillo Cervantes, detenido a finales del año pasado, quien a principios de enero se declaró culpable de lavado de dinero.



"No me cansaré nunca de defender mi honor frente a los continuos ataques interesados contra mi persona", mencionó el ex Gobernador de Coahuila.