Rechaza Gobierno chino apoyo de Estados Unidos a Japón

" China expresó su gran preocupación y fuerte oposición a las declaraciones (sobre las islas Diaoyu) de Japón y Estados Unidos ", opinó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang, en una conferencia de prensa.



"Nos oponemos a que Japón pidiese el respaldo de Estados Unidos sobre su reclamación territorial ilegal en nombre del tratado de seguridad EU-Japón", indicó Geng.



Una declaración conjunta EU-Japón que se emitió durante el fin de semana tras la reunión del Primer Ministro nipón, Shinzo Abe, con el Presidente Donald Trump, en Washington D.C. , afirmó que el Artículo 5 del tratado de seguridad EU-Japón cubre las islas Diaoyu.



"La isla Diaoyu y sus islotes afiliados son territorios inherentes de China. No importa lo que alguien diga o haga, no se puede cambiar el hecho de que las islas Diaoyu pertenecen a China", subrayó Geng.



" China nunca vacilará en su determinación y salvaguardaremos la soberanía nacional y la integridad territorial".



Japón y Estados Unidos deben hablar y actuar discretamente y dejar de hacer declaraciones falsas para evitar complicar los asuntos relevantes y arrojar una sombra sobre la paz y estabilidad regionales.





La declaración conjunta también mencionó la construcción de arrecifes de China en el Mar Meridional de China. Geng manifestó que la construcción de China en sus propias islas estaba totalmente dentro de la soberanía de China y no tiene nada que ver con la militarización.



La principal causa de la militarización en el Mar Meridional de China era que algunos países habían enviado aviones y barcos para demostrar su fuerza militar o crear divisiones entre los países de la región.



China tiene la indisputable soberanía sobre las islas en el Mar Meridional de China y sus aguas adyacentes, subrayó el portavoz, quien agregó que China se ha comprometido a resolver las diferencias con los países directamente implicados de manera pacífica y a proteger la estabilidad en la región con los países de la ASEAN.



"Exigimos a Estados Unidos y Japón que vean el asunto del Mar Meridional de China de manera objetiva y racional y hagan más para contribuir a la paz y estabilidad en la región, y no al contrario", concluyó Geng.