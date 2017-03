Rechaza despidode Giras y Eventos

El excoordinador de Giras y Eventos del Municipio asegura que su salida del Ayuntamiento no es por querer facturar servicios brindados con el equipo de sonido del Ayuntamiento.



Leonardo Andrade descartó que exista alguna investigación que lo involucre en la renta de tales aparatos, con los cuales buscara obtener algún beneficio.

“Si la doctora Maki me puso ahí es por confianza que me tiene, yo no estoy quebrando esa confianza o llevando un peso mal habido, eso jamás lo haría yo”, dijo.

Señaló que su baja la solicitó desde hace una semana debido a que ha tenido problemas de índole personal, por lo que desde ayer dejó de laborar en el Ayuntamiento.

Destacó que servicios que brindó a regidores y demás funcionarios fueron sin retribución monetaria.