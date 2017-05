Realizaron los Beltrán Leyva la triple ejecución del miércoles

Monterrey, México (08 mayo 2017).- La triple ejecución del miércoles pasado en el Centrito Valle habría sido perpetrada por el Cártel de los Beltrán Leyva.



Fuentes informaron que un hombre identificado como Jesús Adrián Guerrero Flores, de 30 años, que dijo ser halcón de ese cártel desde hace un año y fue capturado ayer por la Policía de San Pedro, aseguró que en ese ataque participaron al menos cuatro sicarios del grupo y cuatro halcones.



Aunque el Procurador Bernardo González rechazó el viernes que el caso estuviera ligado al crimen organizado, Guerrero dijo en un interrogatorio que en San Pedro operan 12 sicarios de los Beltrán con 18 armas largas, y que algunos estuvieron en el ataque.



No obstante, aseguró desconocer la razón del atentado del miércoles afuera del bar La Única.



Al dar detalles sobre la triple ejecución, el informante señaló que participaron cuatro sicarios identificados como Óscar, Julio, Guaraná y Ramiro, que iban con otros delincuentes que no conoce.



A los halcones los identificó sólo con las claves 128, 127, 142 y 145, señalando que se movían a pie por Río Mississippi, Río de la Plata y Calzada del Valle.



Luego de que inicialmente se dijo que iban en una Suburban y después hubo versiones de que se trasladaban en una Ram, el informante mencionó ayer que los atacantes usaron una camioneta Toyota Hilux blanca, un Ford Fusion azul oscuro y un Nissan Tsuru gris.



Los ejecutados fueron identificados el jueves como José Herrera Aispuro, de Sinaloa; Michael Raciel Almela Martínez, de la Ciudad de México, y Carlos Sánchez Pliego Mier, de Querétaro.



La captura de Guerrero ocurrió en el cruce de Río Mississippi y Río Tamazunchale en los primeros minutos del domingo, cuando llevaba mariguana y cocaína en piedra y en polvo.



Fuentes cercanas al caso señalaron que estaba con otro hombre afuera del bar El Torito Sinaloense y ambos se alejaron de forma sospechosa ante la presencia de una unidad de la Policía Municipal que hacía recorridos de vigilancia.



Al interceptar a Guerrero, dijeron, los policías le encontraron la droga y lo pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de narcomenudeo, mientras que el otro hombre no fue hallado, ya que entró al bar y fue perdido de vista.



De acuerdo con fuentes policiacas, el grupo de sicarios de los Beltrán señalado por Guerrero también estaría involucrado en otros crímenes y balaceras reportados en San Pedro.



Entre ellos están el de un presunto narcovendedor en la Colonia Lucio Blanco el pasado 24 de abril y el de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en una camioneta abandonada en Colonial San Agustín en julio del año pasado.



También señalaron el asesinato del mando de la Ministerial, Carlos Arturo Valle Novelo, ejecutado con su escolta el año pasado en el estacionamiento del Office Max de Gómez Morín, y el tiroteo con ministeriales, cinco días antes, afuera del Sirloin Stockade de Valle Oriente.