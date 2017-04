Realizarán desfile de modas y show por una buena causa

Laredo, Tx.- Celebridades y voluntarios locales van a participar en un desfile de modas y show artístico a beneficio de los programas del Centro de Salud Mental Border Region, donde se proporciona tratamiento a decenas de pacientes.

El evento se llevará a cabo el miércoles 26 de abril a partir de las 11:30 de la mañana en el Laredo Country Club y es organizado por el Concilio de Servicios Voluntarios que preside Jo Ann Kahn.

Ese día se celebrará el Día de los Administrativos Profesionales con un vistoso desfile de modas y una exhibición artística diversa.

El programa de este año se denomina “A Toast to 25 years of Music, Fun and Fashion” e incluirá a conocidos personajes comunitarios para desfilar con diferentes atuendos y algunos de ellos como Lola Quesada, tomarán el micrófono por primera vez para cantar.

El programa de este año es especial porque marca el 25 aniversario de brindar apoyo al Centro de Salud Mental Border Region y todos los voluntarios que participan en la organización quieren que sea algo memorable.

Además del desfile de modas y presentación artística, el evento incluirá la rifa de un viaje a Las Vegas, piezas de arte y joyería de reconocidos artistas. El costo de participación es de solamente cinco dólares.

Aparte habrá premios en la puerta a la llegada de los participantes y asistentes que serán presentados durante el desarrollo del programa.

Para adquirir una mesa y reservar su lugar, las personas interesadas pueden llamar al teléfono (956) 794-3130 con Laura Kim o bien comunicarse via e mail alatblaurak@borderregion.org para pedir más informes.