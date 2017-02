Realizan protesta en sede de Pemex. ‘Causa quiebras el gasolinazo’

sandra.tovar@elmanana.com



Empleados de diversas estaciones de servicio en Reynosa se apostaron a las afueras de Petróleos Mexicanos a fin de protesta r por el alza en los combustibles, lo que, argumentan, está provocando el cierre de una gran cantidad de gasolineras.

Portando mantas y carteles, los trabajadores expresaron su descontento pues además están perdiendo entradas extras para sus familias.

“Están bajas las ventas, nos quieren suspender y vamos a perder el trabajo. Por eso estamos manifestándonos para ver si el gobierno o los líderes nos apoyan. Deben ver que no tenemos trabajo porque han bajado las ventas por el alto precio de la gasolina”, comentó Nicanor Cruz.

Este hombre labora en una estación de servicio ubicada por el Puente Pharr y asegura que aquí simplemente no hay venta de combustibles.

“De plano no hay nada, somos seis trabajadores ahí. No agarramos nada, limpiamos vidrios, checamos el aceite, pero no ganamos ni cinco pesos; la gente llega por el servicio. Antes sacaba cien o 120 pesos”.

Informó que en la estación de servicio en la que trabaja, la gasolina Magna tiene un costo de 15 pesos con 89 centavos y esto ha hecho que los consumidores ya no carguen combustible en este negocio.

Por su parte, Manuel Rosado comentó que subir y bajar el precio de los combustibles está afectando no sólo a los empresarios, sino también a las familias que viven de estos empleos.

“Se afecta también de manera muy poco visible al transporte,

la alimentación y creo que falta autoridad para el apoyo. Muchos ya están usando leña porque el gas también subió”.

Dijo que en esta lucha el que tiene más recursos es el que podrá sobrevivir.

“El que tiene más, se está aguantando, vendiendo barato. Un 80 por ciento de estas empresas están sufriendo, por lo que se pide el apoyo del gobierno y las autoridades”.

PIDEN. Los despachadores temen perder sus empleos.