Realizan operativo para rastrear a policías plagiados en Chihuahua

Chihuahua , México.- Agentes investigadores de la Policía Estatal Única (PEU) realizaron un operativo de rastreo por brechas y caminos vecinales como parte de las investigaciones por el plagio de agentes de la Policía Municipal de la comunidad La Simona, en el Municipio de Madera.



La Fiscalía General del Estado (FGE) en la zona occidente informó que la acción fue en atención a los datos proporcionados en forma anónima y otros más aportados por familiares de las víctimas.



"Las acciones realizadas, tanto en brechas, caminos y barrancos, algunos ubicados en zona limítrofe con el Estado de Sonora, se realizaron durante dos días consecutivos, sin que se tuvieron resultados favorables", comunicó la dependencia



El Fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Jesús Manuel Carrasco Chacón, aseguró que la investigación sobre los elementos de Policía de La Simona no ha quedado en el olvido.



Afirmó que las familias han estado al tanto de cada uno de los pasos que ha seguido la dependencia y ellos mismos han aportado información importante.



Sin embargo, expuso que a pesar de los esfuerzos que se han realizado en la investigación, no ha sido posible la localización de los elementos vivos o muertos.



El 23 de noviembre de 2016 un grupo armado privó de su libertad en la comandancia a seis elementos de Seguridad Pública Municipal de Madera, de los cuales cuatro no han sido localizados.



Dos oficiales aparecieron asesinados el 21 de diciembre en el kilómetro 62 de la carretera San Juanito Bocoyna, en la Sierra Tarahumara. Los cadáveres estaban junto a otros dos civiles, envueltos en cobijas.