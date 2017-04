Realizan con éxitotrasplante de riñón. Viajar para cirugía queda en el pasado

Edinburg, Tx.- En el marco del mes de la donación de órganos, Doctor’s Hospital at Renaissance realizó con éxito su primer transplante de riñón a un hombre de 58 años, con diagnóstico de falla renal.



El órgano se obtuvo a través de la donación de la hija del paciente. Luego de confirmarse la compatibilidad, los preparativos y exámenes se tomaron dos meses para la esperada cirugía que mejoraría considerablemente la salud de Gerardo Hernández, cuya salud se había venido deteriorando a causa de la diabetes.

“Me siento muy contenta de haber sido compatible. No lo pensé dos veces cuando los doctores me dijeron que era candidata para donarle un riñón a mi padre. El miedo siempre va a estar allí, pero ahora me siento contenta de que tendré a mi padre muchos años más”, dijo Janett Arambula, hija de Hernández.

El trasplante se realizó de manera exitosa el pasado jueves, de acuerdo con el oncólogo José Luis Almeda, director de Transplante s en el Doctor’s Hospital at Renaissance.

“Los pacientes del Valle del Río Grande tenían que viajar a San Antonio, Houston, Dallas o Galveston para recibir su trasplante de riñón ”, Almeda.

Ahora viajar cientos de kilómetros para una cirugía es cosa del pasado para los pacientes del Valle.

Ambos, paciente y donante de trasplante se recuperan y se sienten bien.

Los médicos dicen que el cuerpo de Hernández parece estar respondiendo bien al riñón de su hija.

Sin embargo, la comunidad médica todavía tiene otros desafíos que necesita superar.

“Queremos recordar a la gente la necesidad de la donación de órganos, porque no podemos hacerlo sin donaciones de órganos”, recordó Almeda.

Actualmente, solamente alrededor del 20 por ciento de los residentes del área son donantes de órganos registrados.

De acuerdo con estadísticas de Texas Organ Sharing Alliance (TOSA) más de 114 mil 500 personas se encuentran en la lista de espera de un transplante .

Durante este mes de abril se celebra el Mes de la Donación de Órganos y Tejidos. Desde sus comienzos en 1975, TOSA ha logrado significativos avances en el campo de donación de órganos y tejidos impactando miles de personas que hoy tienen vida gracias al trasplante. El compromiso de esta organización sin fines de lucro es continuar sirviendo a las comunidades del centro y sur de Texas.

Conciencia. Miles en las listas de espera de un transplante .

Donación. En este mes de abril se celebra el Mes de la Donación de Órganos y Tejido.