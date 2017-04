Realiza FBI cateos en Laredo por actos de corrupción

"El FBI está legalmente presente en el edificio de la Corte de Comisionados, pero la única área afectada es el Precinto 4", informó en un comunicado la oficina del Juez del Condado de Webb .

Por su parte, Marah Méndez, vocera de la oficina del Juez de Condado, confirmó vía telefónica que el FBI estaba presente en la oficina del Cuarto Comisionado, Jaime Canales, y en tres departamentos más, pero más tarde ampliarían la información.



"No hay otras oficinas afectadas en el edificio. Mientras, no podemos discutir la naturaleza de la labor que se está haciendo, sólo aclarar que no hay ninguna amenaza a la seguridad pública en los lugares donde está presente (el FBI )", puntualizó.



De manera sorpresiva, agentes federales cerraron el tráfico en el Puente Laredo Uno hacia Nuevo Laredo, único paso que permanecía abierto, ya que el cruce a suelo americano está cerrado desde el año pasado por remodelación.



De acuerdo con testigos, los agentes no se limitaron a bloquear el paso a Nuevo Laredo, sino que también interrogaron a los conductores que por la mañana pretendían llegar a suelo mexicano.

Al mismo tiempo la empresa constructora Dannenbaum ubicada en McAllen también fue cateada por agentes del FBI , según trascendió los hechos están relacionados con una investigación que se realiza en las ciudades de Laredo y Houston, Texas.