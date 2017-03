Realiza DIF exhibición de rondas infantiles

Con el objetivo de preservar y promover las tradiciones, el Sistema DIF Reynosa, que encabeza Carlos Peña Ortiz, realizó la Primera Exhibición de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda, en el gimnasio multidisciplinario de la UAT.

En el evento participaron 8 planteles del nivel primaria y 200 alumnas en cuatro categorías; rondas infantiles, cuerda individual, en pareja y en conjunto.

“Nos unimos a la invitación del Sistema DIF Tamaulipas y de su presidenta la señora, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca para llevar la primera exhibición de rondas infantiles y salto de cuerda, rescatando nuestras tradiciones, muy agradecidos con las escuelas del nivel primaria por organizar la participación de sus alumnos para fortalecer en ellos destrezas, habilidades, valores y actitudes, necesarios para su desarrollo integral”, dijo Carlos Peña Ortiz, presidente del patronato del DIF Municipal.

Agradeció además a los alumnos participantes por compartir sus habilidades físicas y su creatividad, así como a sus padres y maestros que unen esfuerzos en este tipo de actividades.

“No dudamos que ustedes son parte ya de una generación de niños y niñas con valiosos cimientos para ser en el futuro unos ciudadanos de bien, su sano crecimiento y desarrollo es tarea conjunta entre escuela, padres y Sistema DIF Reynosa y es proyecto de todos”, expresó en su mensaje.

En la categoría de rondas infantiles; el tercer lugar fue para la primaria Fidencio Trejo, el segundo lugar para escuela de Nueva Creación y el tercer lugar para Enrique C. Rébsamen; en cuerda individual el tercer lugar fue para la escuela Lázaro Cárdenas, el segundo lugar escuela de Nueva Creaciòn y primero Enrique C. Rébsamen; en cuerda en pareja el segundo lugar para la Enrique C. Rébsamen y el primero para la escuela Guadalupe Victoria; en cuerda en conjunto el tercer lugar la escuela Nueva Creación, Segundo Lázaro Cárdenas y el primer lugar Enrique C. Rébsamen.