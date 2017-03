Reactivarán aparatos de monitoreo del aire

Con el objetivo de medir la contaminación del aire que hay en la ciudad, autoridades municipales buscan con recursos internacionales reparar cuatro máquinas PM10 y han solicitado una al Gobierno del Estado.



Vilma del Mar Amaya Gutiérrez, directora municipal de Movilidad y Transporte de la Secretaría de Obras Públicas, comentó que están trabajando para medir la contaminación y enfocar un proyecto estratégico para disminuir la problemática.

“Están verificando qué tanto nos cuesta volverlas a tener en funcionamiento y generalmente lo hacemos mediante fondos internacionales; estaríamos buscando apoyo para que puedan funcionar y además ya hicimos la petición por medio de Seduma.

“Gestionamos una máquina que ellos tienen y llevan a diferentes municipios para medir la contaminación en el área, para saber el grado de afectación; sabemos que hay afectación, es indiscutible, y es para tener los registros de contaminación y presentar un plan estratégico es lo que nos ha pedido la alcaldesa, Maki Ortiz”, dijo.

En Reynosa hay varios tipos de contaminación , entre ellas la quema de basura, automotriz y otras más, por lo que trabajan para contar con un plan estratégico.

“Niveles muy agobiantes no tenemos, estamos todavía en un ambiente limpio, no tan contaminado, no hay afectaciones tan graves a la salud en cuestión de índices del sector salud, no hay un registro como tal”, expresó.

LLAMAN A CIUDADANOS

>Las autoridades municipales hacen un llamado a la población a que contribuyan en evitar la contaminación , por ejemplo haciendo la afinación a sus unidades y evitar quitar el catalizador del auto, ya que genera contaminación .

>“Si ven que están contaminando que le den la afinación correcta y todo lo correspondiente porque la afectación no sólo es al medio ambiente, sino en llegado momento se puede hacer para el propio automovilista, hay que cooperar y entre todos podemos cuidar a Reynosa”, comentó la funcionaria municipal.