Reactivan contingencia por ozono en CDMX

Cd. de México.- Ante escasa dispersión de contaminantes y muy mala calidad del aire, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) decretó nuevamente contingencia.



Pasadas las 15:00 horas, se registró muy mala calidad del aire e índice de 162 en la estación GAM, lo cual rebasa umbral para decretar contingencia en el Valle de México.

"Mañana martes 23 de mayo, todos los vehículos con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación, deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas, así como los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON y los vehículos con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 también dejarán de circular", se lee en un comunicado.



"Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación '00', '0' o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas".



Además, todos los autos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas.



También, unidades de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2, terminación de placa de circulación NON, deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.



Este lunes, la CAME informó que prevé que esta semana se activarán más contingencias ambientales.



El coordinador de la Comisión, Martín Gutiérrez Lacayo, expuso en conferencia que se prevén condiciones meteorológicas que no lograrán dispersar las emisiones habituales que se registran diariamente en el Valle de México.



"Estas condiciones atmosféricas son poco propicias para la dispersión de contaminantes.



"Las condiciones nos llevaron a lo que tenemos ahorita, donde vemos tal vez un nivel de riesgo hasta el día 27 (de mayo)", describió.