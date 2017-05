Reabren puente Queen Isabella tras estar cerrado 3 horas

El departamento de Transportación de Texas activo un protocolo de prevención en el Puente Queen Isabela tras recibir una denuncia de un desperfecto en la estructura del puente.

Como parte de las acciones de respuesta, el departamento de Seguridad Publica de Texas cerró el acceso en que conecta a la ciudad de Puerto Isabel a la Isla del Padre Sur, en ambas direcciones.

Para dar paso a las inspecciones de ingenieros del departamento de transporte del estado.

#WESLACO ON SH 100 BETWEEN PORT ISABEL AND SOUTH PADRE ISLAND CAUSEWAY WILL BE CLOSED ON BOTH LANES FOR A SITUATION IN PROGRESS.