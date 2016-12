Reabre mercado navideño atacado en Berlín

Esto en un intento por recuperar la normalidad y en medio del clima de incertidumbre que rodea un atentado que dejó 12 muertos y medio centenar de heridos.



El retorno a la actividad usual del mercado lo marcó una sencilla ceremonia en la Gedächtnis-Kirche, la emblemática Iglesia evangélica alrededor de la cual se reparten las casetas, sin presencia institucional y presidida por 12 velas blancas sobre el altar, una por cada víctima mortal.



Los puestos de glühwein -vino caliente especiado-, salchichas y comida típica estuvieron cerrados hasta que terminó el oficio religioso.



Algunos asistentes a la ceremonia salieron del templo con candelas prendidas, que depositaron en los múltiples lugares del bazar donde en los días pasados otros ciudadanos o políticos depositaron ya flores, velas y mensajes en recuerdo de las víctimas.



"Juntos contra el odio", se leía en un cartel colgado a pocos metros del lugar donde el camión se detuvo, a unos 80 metros del punto donde había irrumpido dentro de la zona peatonal para arrasar con casetas y visitantes, hasta dejar un rastro de destrucción.



El rechazo al odio y las llamadas a la conciliación eran el denominador común de los mensajes que salpicaban los distintos puntos en que se acumulan las flores y las distintas formas de recuerdo a las víctimas del atentado.



Equipos de televisión y reporteros gráficos de todo el mundo esperaban la apertura de las casetas y los primeros visitantes al mercado, encorsetado ahora entre bloques de hormigón y agentes de policía fuertemente armados patrullando por el lugar.



"Sabíamos que esto iba pasar tarde o temprano. En Berlín o en cualquier otro mercado del país. No hay ciudad en Alemania que no tenga uno y no vamos a cerrar", comentó, recién abierta su caseta de glühwein, Hertha Hillmann.



"Dejen pasar a los clientes, por favor, reabrimos para atenderles a ellos", pedía rodeada por una nube de periodistas, con el toque característico de brusquedad que se atribuye a los berlineses.