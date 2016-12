Raúl Jiménez agradece buen momento

“Las oportunidades están surgiendo y estoy aprovechándolas mejor que la temporada pasada. Sólo puedo agradecer y dar el mejor esfuerzo para justificar la confianza que el señor, el personal y mis compañeros me dan", señaló el atacante mexicano.



El ariete, de 25 años, tuvo un destacado cierre de año con Benfica gracias a que su producción goleadora incrementó, pues registra tres tantos en los últimos cuatro juegos, lo cual le permitió tener más minutos con el equipo del estratega Rui Vitoria.



"Yo siempre me he caracterizado por luchar cada balón, por ir a muerte en cada jugada; eso es lo que demuestro en el Benfica", mencionó.