Rastreaban traslados de fiscal de Monterrey

Monterrey, México (09 febrero 2017).- El fiscal José Luis de León, ejecutado el lunes cuando llegaba a su casa, en la colonia privada Contry Las Águilas, denunció en noviembre que era rastreado con un GPS que encontró oculto en su vehículo.



Una fuente reveló ayer que el Ministerio Público presentó en aquella ocasión una denuncia interna en la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) señalando que había descubierto un aparato hechizo en el vehículo oficial que traía asignado.



Sin embargo, la UEA, que depende directamente del Procurador Roberto Flores, nunca habría resuelto la investigación.



Hasta la fecha, señaló la fuente, no se sabe si el GPS se lo colocaron delincuentes o fue desde el interior de la misma Procuraduría para vigilarlo.



El informante señaló que, para establecer el móvil del crimen, las autoridades siguen dos líneas de investigación: una personal y otra laboral, tanto actual como de meses antes.



El agente, de 47 años, fue acribillado la noche del lunes por dos pistoleros que lo esperaron a que llegara a su casa.



Pese a que se detuvo a un presunto implicado en la ejecución, hasta anoche no se había identificado a los agresores, y sólo se informó extraoficialmente que el capturado, que actuó como "halcón", pertenece a los Zetas.



Aunque la casa donde vivía el fiscal tiene cámaras de seguridad, según se afirmó, éstas estaban descompuestas.



La fuente explicó que se investiga un problema que el Ministerio Público tuvo en un rancho de su propiedad en Linares, cerca de los límites con Tamaulipas, que fue quemado dos veces hace unos meses.



Aseguró que el agente llevaba antes amistad con el Procurador, que lo nombró coordinador de Cadereyta y Juárez al iniciar la Administración.



Pero, por motivos no especificados, en octubre del año pasado fue degradado de nuevo a fiscal.



Posteriormente fue asignado a la Subprocuraduría de Ministerios Públicos, donde apoyó en la indagatoria contra 16 fiscales por la falsificación de expedientes y la auditoria que hace unos días llevó al cese de 32 fiscales orientadores.