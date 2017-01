Raptan a secretaria en oficina ¡para que firmara su renuncia!

Cd. de México.

Ahí, una secretaría del doctor y neumólogo Raúl R., fue presuntamente privada de las libertad dentro de la oficina de éste, pues quería que firmara una renuncia.



Así lo denunció Melina H., ante el Ministerio Público de la Procuraduría capitalina ( PGJ ), de acuerdo con la indagatoria CI-FMC/UI-2C/D/28/01-2017.



La mujer declaró que, alrededor de las 19:00 horas de este lunes, fue llamada a la oficina del neumólogo, donde también estaba la doctora Luz María C.



Le advirtieron que la iban a despedir de su trabajo, pero que tenía que firmar su renuncia o le impedirían salir del sitio.



Supuestamente hubo una discusión y la secretaría fue retenida en contra de su voluntad durante casi 30 minutos.



En pánico, la denunciante aventó a la doctora -la cual se había puesto de pie en la puerta- y consiguió salir a la sala de espera.



"O firmas o te doy un madrazo", amagó el doctor, pero la secretaría gritó y cuando la tenían sometida arribó personal de seguridad.



Tras ser liberada, los doctores regresaron a la oficina 161 de la torre antigua, donde ya no respondieron el llamado de los vigilantes.



Más tarde, la víctima se presentó a la coordinación territorial Magdalena Contreras, donde se inició la carpeta de investigación por privación de la libertad y amenazas.



No hay detenidos.