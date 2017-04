‘Rápidos y Furiosos 8’, el estreno más taquillero

Los Ángeles, Cal.- “The Fate of the Furious” (Furious 8), la octava entrega de la saga “Fast and the Furious" (Rápido y Furioso), recaudó 532.5 millones de dólares en ingresos en taquilla durante su debut mundial este fin de semana de Pascua, según datos que mañana lunes serán confirmados.

Con esta suma el filme sería el estreno cinematográfico más taquillero de la historia, de acuerdo con los estudios Universal Pictures.

Furious 8 habría recabado 100.2 millones de dólares durante este fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos y 432.2 millones en el extranjero.

De confirmarse las estimaciones cuando los números finales se contabilicen este lunes, Furious 8 sobrepasaría a películas como “Star Wars: The Force Awakens”, que recabó 529 millones de dólares durante su estreno, para ubicarse como la mayor apertura mundial de todos los tiempos.