Rafael Nadal no tiene previsto retirarse del tenis pronto

La primera lo tuvo de baja durante dos meses y medios tras su abandono en tercera ronda de Roland Garros por problemas en la muñeca izquierda. La otra le obligó a descansar en el último tramo del año.



Pero no le pregunten si está preparado para empuñar un hierro o una caña.



"Si no creyese que puedo ser competitivo, y cuando digo competitivo quiero decir luchar por las cosas por las que he luchado los últimos 10 años, probablemente estaría jugando al golf o pescando en casa'', manifestó Nadal.



"Estoy siendo sincero (... ) Estoy aquí porque creo (...) que puedo luchar por las cosas que realmente me motivan".



Dado su historial de lesiones, los reporteros preguntaron a Nadal si juega sin dolor.



"¿Qué quiere decir 'sin dolor'?'', señaló.



"No estoy lesionado, no. Lo del dolor es de hace mucho tiempo''.