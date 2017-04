Rafael Márquez podría no ser operado

Tras realizarle al zaguero este procedimiento el viernes en Houston , Texas, el área médica de los Zorros explicó la actualidad del capitán, a quién esperan ver en la Copa del Mundo de Rusia 2018.



"No se operó porque no era lo indicado ahora, eso quiero que quede claro, Rafa se le hizo el bloqueo porque era lo primero que se le tenía que hacer, si fracasa el bloqueo y no es suficiente, ahí nos sentaremos con Selección Nacional también y el área médica con el jugador para ver qué sigue, lógico, todo apuntando para cuando esté el Mundial, Rafa esté al 100 por ciento", explicó Luis Fosatti, director de las ciencias el deporte de los Rojinegros.



El panorama no es tan malo, pues aún sin responder al procedimiento y de necesitar la intervención, Márquez pudiera estar recuperado en máximo un mes.



"Después de (Copa) Confederaciones queda un año, a mí lo que más me preocupa ahora es que este método que se usó sea suficiente y pueda volver a las canchas, ya si aparece nuevamente el dolor, la molestia, ahí se valorará qué, porque no piensen que una cirugía de columna hoy por hoy es tan grave, hay jugadores que han sido operados de columna, donde se hace artroscópicamente y el jugador a las 3 o 4 semanas está jugando de vuelta, hay veces que requiere de 6 semanas", agregó Fosatti, quien se mostró preocupado por toda la información se ha circulado sobre la actualidad de quién consideró a su amigo y socio.



Por tal motivo, Márquez comenzó su rehabilitación y el médico atlista, Ángel Gutiérrez, espera que el tratamiento no invasivo funcione y el capitán del Atlas y la Selección Mexicana, esté de regreso en máximo 21 días.



"Todo depende de la evolución, nos vamos a sujetar a la evolución de Rafa, porque hemos tenido casos de otros jugadores de que se les ha aplicado el bloqueo y no ha habido recaídas", mencionó el médico.



"Exactamente, habíamos platicado con Luis y puede ser entre dos y tres semanas al inicio de sus actividades.



Rafa tiene al menos año y medio con este problema lumbar y antes fue tratado con inyecciones, pero tras el duelo eliminatorio de México ante Costa Rica, el medicamento no le hizo efecto y de ahí el motivo de mandarlo a Houston a que le realizaran el bloqueo.



Márquez se perderá al menos 4 duelos con el Atlas y podría no salir en varias de las próximas convocatorias de la Selección Mexicana.