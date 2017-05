Quince iglesias sin registro en Victoria

Cd. Victoria, Tam.

Por lo menos quince iglesias cristianas en la localidad operan como asociaciones civiles, denunció el pastor Luis Armando González Isas, cuestión que consideró como preocupante debido a que los servicios religiosos que éstas prestan como las bodas o bautizos carecen de validez y que esto compromete a las iglesias cristianas que si cuentan con registro como asociaciones religiosas.

“Yo les he dicho a algunos miembros de iglesias que si su pastor no está dado de alta es importante que le digan a los pastores, no podemos llamarnos pastores si no estamos dados de alta en Gobernación”, mencionó el pastor de la iglesia cristiana y evangélica ‘Luz para las Naciones’.

González Isas señaló que algunas de estas iglesias operan como asociaciones civiles, con lo cual sí pueden recibir algunas donaciones económicas, pero que legalmente no pueden ostentarse como iglesias por no cumplir con lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

En dicha legislación federal se destaca el estado laico del Estado, que es la Secretaría de Gobernación (Segob) quien extiende dicho registro, y que estas deberán de ‘abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos’.

“Hay gente que dice que es pastor pero que no está dado de alta como ministro, pero mucha gente ahorita está brincándose malamente esa institución y abre sus iglesias y las ponen como Asociación Civil, eso no es legal”.

El pastor de la iglesia ‘Luz para las Naciones’ apuntó que nacionalmente dependen de una Asociación Religiosa como lo es ‘Asambleas de Dios’, “pero hay muchas personas que abren templos y que no los registran como asociación religiosa y eso es ilegal”, reiteró.