Quiere Tigres un gran cierre

Si el panorama para clasificar a la Liguilla luce complicado para los Tigres, es por todos esos juegos que los felinos no ganaron en fechas anteriores, dijo el técnico Ricardo Ferretti .

El "Tuca" considera que para ellos es un sueño cerrar bien el torneo, sin embargo, deben ver también su realidad, que es tener apenas 13 puntos en el torneo luego de 12 juegos.

"Es un sueño que tenemos: ganar a Chivas, Pumas, el Clásico, la 'Conca', calificar y ganar campeonato. Qué padre, pero hay una realidad, y esa es que el equipo no ha sacado los triunfos necesarios para pensar en esta calificación y hoy se apremia muchísimo la necesidad de ganar. Ojalá se dé, para esto trabajamos", expresó este mediodía en el Estadio Universitario.

Pero aunque la presión es grande sobre los Tigres para ya no dejar puntos en el camino, el "Tuca" es exigente y pide ganar con autoridad.

"Tenemos que tratar de ganar todos los partidos, haremos todo y no es ganar como sea, es ganar jugando bien, porque si es ganar con un tiro de esquina al minuto 9 y luego estar ahí con un desastre no me parece. Hay que jugar bien", dijo.

El timonel felino destacó lo competido que está el torneo local y puso como ejemplo al Pachuca, que hace unas jornadas era el líder y hoy está cerca de salir de los puestos de clasificación.

"Estaba viendo que el Pachuca hace cinco juegos era líder, y ahorita es octavo, esto habla de lo competitivo del campeonato".