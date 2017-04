Quieren mi título, trabajen: Mariana ‘Barby’ Juárez

>Ciudad de México.- La boxeadora Mariana “Barby” Juárez tuvo que esperar más de cuatro años para recibir una nueva oportunidad titular, misma que aprovechó, por lo que ahora se dijo dispuesta a enfrentar a cualquier rival y pidió a quienes buscan su título que se formen.

“Un consejo para las que me están buscando ahora que me coroné, primero no me pelaban y ahora quieren la pelea: que se pongan a trabajar, a mí me costó casi cuatro años para que me dieran la oportunidad, no fue nada fácil o sencillo, se dio y lo ganamos”, dijo.