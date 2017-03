Quieren jóvenes una oportunidad. ‘Deben salir de la zona de confort’

“Los jóvenes deben abandonar su zona de confort, buscar las oportunidades para sobresalir y trabajar por las metas que desean alcanzar”, es el llamado de Mario Soria Stamatio, quien recientemente fue nombrado consejero nacional del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

Destacó que la juventud debe aportar, desde su trinchera, para poder tener mayores oportunidades.

“Nada es gratis, nos cuesta, pero al final tiene una gran gratificación. En estos tiempos cómo jóvenes ver lo que podemos aportar no estar desde la banca, y si lo estamos, hacer una crítica constructiva, que aporte, empezar por nosotros mismos a cambiar para que el entorno se regenere”.

Cabe destacar que además, Soria Stamatio representa a México como delegado en la Cumbre Mundial de Emprendedores G20 que se celebró en Beijing, China.

ALZAN LA VOZ

Soria comentó que actualmente los jóvenes están alzando la voz para exigir sus derechos, ya que cuentan con la preparación suficiente para desempeñase en cualquier ámbito.

Por ello, dijo, es que se contempla crear el Consejo Ciudadano de Políticas Públicas del estado y posteriormente empezar con los municipios.

“Si el gobierno no escucha la voz de los jóvenes cómo podemos echar a andar temas de políticas públicas y proyectos, si no saben cuáles son las necesidades”.

En base a esto, explicó, se van a escoger perfiles para que de esta manera la voz y las necesidades de los jóvenes se haga llegar al gobierno para que puedan trabajar en ello.

“Otro de los puntos importantes es lanzar la iniciativa del emprendedor que en otros estados ya está trabajando y que se ha replicado con mucho éxito”.

En Tamaulipas lamentablemente en los últimos años no se tuvo apoyo del gobierno para poder trabajar en esta iniciativa, dijo.

“Se quedaba trabado como punto de acuerdo, esperamos que ahora podamos poner en pleno esta iniciativa para que se pueda trabajar y se pueda beneficiar a los jóvenes”.

OPORTUNIDADES

Destacó que los jóvenes mexicanos cuentan con múltiples oportunidades que en otros países no se tienen.

“Tuve la oportunidad de estar en el G20 en China como delegado y la verdad es que comparando la situación de los jóvenes mexicanos y chinos, nosotros tenemos un gran abanico de posibilidades”.

En China por ejemplo, explicó, para poder sobresalir no sólo hay que tener una gran capacidad, sino también una enorme paciencia para que puedan llegar las oportunidades.

“Sí sobresalen, pero no hay las mismas facilidades como en México. Aquí tenemos casas de interés social que para ellos son mansiones porque no tienen la oportunidad de accesar a estos créditos”.

Dijo que falta voluntad por parte de los jóvenes mexicanos que están acostumbrados a que las cosas se den de forma fácil.

“La generación ‘millennial’ busca el reconocimiento pero no sabe que viene a partir de una labor desarrollada. Creo que debemos salir de nuestra zona de confort”.

SALARIOS DIGNOS

>Mario Soria afirmó que actualmente los jóvenes están buscando no sólo oportunidades laborales, sino también salarios dignos.

> “La juventud batalla una vez que sale de sus estudios o piden un empleo donde se requieren tres años de experiencia. Los muchachos salen con entusiasmo y se encuentran con estos requisitos que los frenan”.

> Además dijo obtienen salarios muy por debajo de sus capacidades, lo que les impide tener una vida estable.

> “Necesitamos mayores oportunidades y que su labor sea reconocida, no por ser jóvenes no son capaces. Los jóvenes deben aprovechar y una vez que salen con las herramientas necesarias no cerrarse en su entorno”.