Quiere niña siria viajar a México tras veto en EU

Planeaba visitar EU en febrero para conocer a Gabriela, una niña de su edad que la seguía en la red social.



Pero el veto de Trump cambió su plan original y ahora valoran encontrarse en México.



Desde ahí narró durante meses su día a día, clamando que pararan los bombardeos y le dieran una oportunidad de vivir.



En sus tuits pedía al mundo, a @POTUS (en ese momento Barack Obama), a @putin, a @assad que trabajaran para frenar las masacres.



Con ayuda de su madre publicaba mensajes en inglés, fotografías y videos.



"I want to wake up from this horrible dream that I'm living in the morning and evening" ("Quiero despertar de este horrible sueño que estoy viviendo en la noche y en la mañana"), tuiteó el 25 de septiembre, un día después de dar de alta su perfil en la red social.



Compartió que el año anterior su escuela había sido bombardeada y que sus amigos habían muerto, mostró imágenes de los edificios junto a su casa donde habían caído bombas, que la comida y las medicinas se estaban acabando, que el principal hospital de la ciudad había sido destruido.



Algunos de los mensajes que la pequeña escribió fueron:



"Estamos muriendo", "Necesitamos paz", "11 bombas cayeron en 15 minutos", "Buenas tardes, sigo viva, gracias por todos los que se preocupan por nosotros", "Hola amigos, estamos OK hoy. ¿Cómo están ustedes?" "Los aviones de guerra están de vuelta", "Que alguien nos salve ahora", "Oren por nosotros".



"Oh! Querido mundo, esta noche estoy llorando, esta es mi amiga asesinada por una bomba. No puedo dejar de llorar", dijo en un tuit del 24 de noviembre junto a la foto de una pequeña asesinada.



El 27 de noviembre, la casa de Bana fue destruida en un bombardeo.



"No tenemos casa ahora. Tengo una lesión menor. No duermo desde ayer, tengo hambre. Quiero vivir, no quiero morir", escribió al día siguiente.