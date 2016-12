Quieren ciudad ‘libre de humo’

Weslaco , Tx.- El Ayuntamiento de Weslaco analiza una ordenanza para convertirse en una ciudad libre de humo.

Los comisionados escucharon testimonios a favor y en contra, incluyendo las expresiones de clínicas y organizaciones locales, así como organizaciones nacionales como la Sociedad Americana del Cáncer y la Asociación Americana del Corazón.

Hablando de su experiencia como auxiliar médico, Jim Chapman, residente de de Weslaco y ex presidente de la Frontera Audubon Society dijo: “La ciencia detrás del daño que causa el humo de segunda mano es bien entendida. Cuando comencé mi carrera en la medicina hace 34 años, hice un juramento que decía: “Primero, no hagas daño”. Creo que el juramento no pertenece sólo a la medicina, sino a todos nosotros. La Comisión de la Ciudad está en una posición para ayudar a proteger la salud de todos sus residentes y trabajadores, y no hacerles daño. Exhortó al Ayuntamiento a aprobar una ordenanza libre de humo”.

Si se aprobara, Weslaco se uniría a Alton, Edinburg, Mission y Pharr como ciudades del condado de Hidalgo con una ordenanza libre de humo. De casi un millón de residentes en el condado, casi uno de cada cuatro están protegidos por una ordenanza de este tipo.

La audiencia se produjo apenas una semana después de que la Coalición para la Prevención y el Control del Tabaquismo iniciara su campaña de los medios de comunicación 2016-2017 centrándose en los efectos del humo de segunda mano en los de la industria de servicios, en particular los camareros y servidores. La segunda lectura de Weslaco está programada para el próximo 3 de enero.

Una ordenanza libre de humo se define como la prohibición del uso de productos de tabaco en todos los espacios públicos públicos, protegiendo así a todos los trabajadores y clientes de los peligros del humo de segunda mano.

La regulación es el resultado de fuertes asociaciones y colaboraciones entre la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Americana del Cáncer, la Coalición de Prevención y Control del Tabaco (TPCC) y los socios comunitarios.

El TPCC del condado de Hidalgo es un esfuerzo de la coalición de Behavioral Health Solutions situada en Pharr.

De acuerdo con Yolanda Guzmán, directora del ente, la Coalición fue creada para capacitar al Condado de Hidalgo para que afecte el cambio individual y social a través de la cooperación, el intercambio y la coordinación de recursos enfocados en prevenir y reducir el uso ilegal y dañino de productos de tabaco .

Los objetivos de la organización sin fines de lucro son prevenir el consumo de tabaco entre los jóvenes, promover el cumplimiento y apoyar el cumplimiento adecuado de las leyes federales, estatales y locales sobre el tabaco , aumentar la cesación entre jóvenes y adultos, eliminar la exposición al humo de segunda mano y reducir el consumo de tabaco entre las poblaciones con disparidades de salud relacionadas con el tabaco , desarrollar y mantener la capacidad de todo el estado para la prevención y control integral del tabaco .





Campaña. TPCC arranca su campaña de educación y concienciación de los efectos dañinos de humo del tabaco .