‘Queremos un techo para vivir’. No cuentan con dinero para adquirir un terreno

Ni el riesgo que corren ante el descarrilamiento del tren, ni las carencias que padecen al no contar con servicios básicos, son motivo para que familias que residen en sectores irregulares abandonen estos sectores.

Tal es el caso de las familias que fincaron sus hogares en el tramo conocido como “La Curva”, en la colonia Manuel Tárrega.

Casas de madera y lámina, son el común denominador en estos asentamientos que siguen siendo irregulares aunque algunos cuenten con energía eléctrica.

María Rosa Gutiérrez tiene ya diez años de vivir en “La Curva”, que se encuentra a menos de un metro de las vías del tren. Asegura que no ha intentado reubicarse pues sus recursos económicos no se lo permiten y hasta el momento ninguna autoridad se lo ha propuesto.

“Sí me da miedo, pero somos de bajos recursos, no puede uno buscar un lugar donde vivir porque no hay dinero”.

Recuerda que hace años se descarriló el tren, aunque fue algo alejado a su vivienda.

“Nos asustamos, pero se alcanzaron a salir unas góndolas, no cayeron en las casas gracias a Dios. Cayeron para mediación de la calle”. Comenta que al pasar el tren, sienten temor pero se lo aguantan.

CASA PARA TRES

María Rosa comparte un solar con dos de sus hijos.

“Mi hija vive aquí, en este cuarto y al fondo tiene otro pedazo. Mi yerno me ayudó a hacer la casa. Ahorita no tengo gas. No tengo luz porque no hemos pagado el recibo, se descompuso el cajero y sólo pagamos 200 pesos”.

Comenta que cada bimestre pagan alrededor de 600 pesos, el cual paga con lo que obtiene de limpiar vidrios.

“Mi hijo vive acá atrás”, comenta mientras nos pide cerrar los ojos para no ver las carencias que padecen. “Yo vivo aquí con mi niña embarazada”, nos muestra a una perrita que se mantiene sobre un sillón viejo que se encuentra en el patio.

-¿Si les ofrecieran un lugar dónde vivir, aceptarían?

“Pues que a todo a dar, claro que sí. Nomás no siendo por la salida a Monterrey porque está muy lejos, aquí cerca sí”.

Comenta que justo atrás de su hogar existe un terreno que podrían habitar ya que no es irregular.

“Es un pedazo muy bueno, pero dicen que el señor lo da bien caro, creo que quiere un millón de pesos por la mitad. Yo a veces saco limpiando vidrios. A veces dan un peso, no todos dan. Cuando Dios está de buenas conmigo hay unos que me dan 200, 300 a veces hasta un billete de 500 pero no todos”.

Asegura que el día de ayer logró reunir 300 pesos que se gastó en comida para toda su familia.

“Aquí nos damos la mano, a veces mi hija nos ayuda. Aquí hay una llave pública de agua y nos pasan, de ahí vamos tomando”.





Urgen a familias que se salgan; obra de cárcamo está por iniciar

Invasores en Nuevo Amanecer tienen que irse ante solicitud de Pemex

"Los tenemos que desalojar, ya hay una solicitud de parte de Pemex porque hay terrenos que son de su propiedad. Nosotros tenemos que iniciar las obras en los próximos días y ellos no pueden quedarse ahí”. Héctor Olivares, regidor

A más tardar esta semana, las familias que invadieronen la colonia Nuevo Amanecer deberán desalojar estos predios. El regidor Héctor Olivares destacó que los trabajos de construcción del cárcamo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) están por iniciar, de ahí la urgencia de retirar a las familias.

“Los tenemos que desalojar, ya hay una solicitud de parte de Pemex porque hay terrenos que son de su propiedad. Nosotros tenemos que iniciar las obras en los próximos días y ellos no pueden quedarse ahí”.

Explicó que la mejor recomendación para las familias es que si requieren de un lugar dónde vivir acudan al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu).

“Aquí tienen terrenos a bajo costo, con facilidades de pago, les pueden ayudar a obtener un predio y que se eviten el estar invadiendo propiedades que incluso algunas de ellas son privadas”.

Lo que se busca evitar dijo, es que se den nuevos casos de desalojo utilizando la fuerza pública como en la colonia Ernesto Zedillo.

“El propietario puso una denuncia, hubo un requerimiento del juez y los desalojaron. Incluso vinieron a la Plaza Principal a quejarse, ellos quieren quedarse, pero es propiedad privada y ni siquiera nosotros como municipio, podemos intervenir”.

Destacó que la autoridad judicial notificó y comenzó el desalojo, incluso culpan a la presidencia municipal, aunque en este caso el ayuntamiento no tiene nada que ver. “Esto fue derivado de un resolutivo de un juez. Les ofrecimos alternativas y se negaron, querían obligar al dueño a que les vendiera”.

La próxima semana dijo, deben iniciar los trabajos de Comapa en la colonia Nuevo Amanecer por lo que es urgente que las familias salgan de estos predios.

“Tenemos como fecha límite el mes de mayo para terminar con las licitaciones e iniciar con la obra. Es urgente que salgan, tenemos abogados que están yendo constantemente a hablar con ellos y me gustaría que entendieran que no pueden quedarse”.

DESALOJARÁN. Las familias que invadieron terrenos en la colonia Ernesto Zedillo deben salir para iniciar las obras de Comapa.

Con vigilante evitan que lleguen más ‘paracaidistas’

Eraclio Meza Reyna tiene más de 21 años trabajando primero para Ferrocarriles Nacionales y ahora para Kansas City Southern de México. A un costado de las vías del tren instaló una caseta de vigilancia pues revisa que no se roben los vagones del tren, que no se vandalicen las vías o que más familias se instalen en la colonia Manuel Tárrega.

Comenta que las familias que se encuentran en el tramo conocido como “La Curva”, saben el peligro que enfrentan en caso de que el tren se descarrile.

“Ellos son invasores pero Kansas no los corre porque son gentes humildes, no tienen dónde vivir. Mientras que los derechos de vía no se necesiten, ahí están viviendo, el día que se ocupen, los aventamos para afuera”.

Asegura que como guardia de seguridad de Kansas City está capacitado para reportar cualquier anomalía que pueda dañar el tramo de vías que atraviesa por Reynosa.

“Cuando es necesario sacar gente, la sacamos. En este problema que nosotros tenemos por ejemplo, si hay una invasión damos parte a Matamoros que se enlaza a Kansas City, mandan un supervisor, checamos quienes son los invasores , cómo llegaron”.

Uno de los requisitos para las familias que se encuentran instaladas en este tramo es que sus viviendas sean de madera y lámina.

“No de material, porque si las hacen con esto, mañana o pasado adiós, se las pueden derrumbar. Antes habían dicho que iban a hacer dos vías por aquí, pero luego dijeron que no porque el puente estorba. La vía debe tener dos kilómetros y de aquí al puente no es ni la mitad”.

Asegura que los habitantes de “La Curva” saben el peligro que enfrentan.

“Tienen peligro de que se descarrile el tren y les caiga. Tienen agua y luz porque el municipio se las otorgó. La parte de enfrente es del municipio y la de atrás están los derechos de vía del tren”.

PENDIENTE. Eraclio Meza se encarga de vigilar que nadie más se instale.

Familias de terrenos irregulares en peligro from Editora Demar on Vimeo.