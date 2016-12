Queman a bebé y le hallan golpes; detienen al papá

Monterrey, México

Una fuente de la Procuraduría de Justicia estatal confirmó que el hombre, de quien no reveló la identidad, quedó a disposición de un agente del Ministerio Público .



Comentó que el padre de familia es investigado por los delitos de lesiones y violencia familiar.



La madre del menor también es investigada por el Ministerio Público para determinar si tuvo alguna participación en las agresiones contra el bebé, dijo la fuente.



La agresión contra el bebé se reportó alrededor de las 22:10 horas del viernes, luego de que la madre del niño alertó a policías de Fuerza Civil .



Se informó que las presuntas torturas contra el niño fueron realizadas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Monterrey y Privada Laurel, en la Colonia Mártires de Tlaltelolco, en el sur de la ciudad.



Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar y observaron que el bebé presentaba quemaduras en los dedos de ambas manos, además de marcas por golpes en la espalda, glúteos y piernas.



El niño fue trasladado al Hospital Universitario, donde lo dejaron internado, comentó la fuente.



La madre del pequeño le dijo a las autoridades que como tiene que trabajar, regularmente deja a su hijo encargado con una cuñada.



Agregó que un familiar fue quien le avisó que su niño, quien aún no ha sido registrado, había sido agredido.



La fuente comentó que los papás del niño no viven juntos, por lo que el Ministerio Público busca establecer cómo fue que el papá tuvo acceso al niño para presuntamente agredirlo.



Las quemaduras en el pequeño son de primero y segundo grado en los dedos de las manos, dijo la fuente.