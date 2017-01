¿Qué hará Trump al día siguiente de su investidura?

CIUDAD DE MÉXICO.- El magnate republicano Donald Trump llegó la mañana de hoy viernes a Washington para iniciar con una serie de eventos y reuniones antes de la ceremonia oficial de su investidura presidencial, que se realizará mañana en las escaleras frontales del Capitolio.

Estas serán las actividades del día de hoy en torno a su investidura:

*Concierto “Voices of the people”

09:30 - 14:00 horas (tiempo de México)

Lincoln Memorial

Participarán grupos musicales, bandas y coros de escuelas, cuerpos de bomberos y policías, iglesias y organizaciones civiles.

*Ceremonia en honor a los veteranos

14:30 – 15:00 horas (tiempo de México)

Cementerio Nacional de Arlington, Virginia

Donald Trump y el vicepresidente electo, Mike Pence, colocarán una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en honor a los veteranos del país.

*Celebración de bienvenida “Make America Great Again”

Inicia entre las 15:00 y 16:00 horas (tiempo de México)

Lincoln memorial

Donald Trump dará un pequeño discurso y seguirán participaciones de Toby Keith, Jon Voight, The 3 Doors Down, The Piano Guys y algunas bandas militares.