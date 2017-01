Queda la ciudad como aduana de importación

Nuevo Laredo, Tam.

La nacionalización de vehículos se podrá realizar por únicamente ocho aduanas del país, entre ellas Nuevo Laredo, informó Roberto Hierro Mendoza, dirigente de la Asociación de Loteros de Autos Usados.

Aunque en un inicio esta frontera estaba fuera de las cuatro aduanas seleccionadas, la asociación de loteros y la Cámara de Comercio lograron, a través de gestiones en la Ciudad de México, que se duplicara la cantidad de ciudades autorizadas y se incluyera a Nuevo Laredo.

“Antes no estaba contemplado, nada más tenían cuatro que eran Mexicali, Palomas, Ciudad Juárez y Tijuana; llegamos a explicar la situación porque si no nos manifestamos, si no vamos a decirles las necesidades que tenemos, ellos no lo van a solucionar. Era un grave problema que ya teníamos.

“Quedamos de acuerdo en que se autorizaran Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros; la importación de vehículos se podrá hacer única y exclusivamente en cualquiera de estas ocho”, explicó.

Se trata de importación en todos los ámbitos, ya sea para vendedores de autos usados o para los paisanos que importan sus vehículos, para los yonques y todo lo relacionado con un vehículo usado.

Algunas aduanas que no fueron autorizadas cerraron sus puertas a este tipo de trámites, como San Luis Río Colorado, Tecate, Miguel Alemán y Ciudad Acuña, aún así el líder de los loteros no considera que se disparen los trámites porque siguen abiertas otras importantes como Piedras Negras y Reynosa.

Hierro Mendoza comentó que fueron atendidos por Gerardo Suárez, titular de operación aduanera, y se reunirán con él nuevamente dentro de 15 días para dar seguimiento a este acuerdo.

Precisó que diariamente se realizan entre 60 a 80 importaciones definitivas de vehículos usados a través de Nuevo Laredo, lo cual es una cifra baja en comparación con el movimiento registrado hace más de cinco años, cuando los costos de nacionalización eran más económicos y simples.