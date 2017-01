Putin ordenó influencia en elección de EU

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente ruso Vladimir Putin ordenó en 2016 una campaña de influencia sobre la elección presidencial de Estados Unidos, señala un nuevo reporte desclasificado.



Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos presentaron este viernes una versión pública de 25 páginas del reporte, después de que informaron sobre una versión clasificada más extensa del mismo al Presidente electo, Donald Trump, y a congresistas de alto rango.



"Los objetivos de Rusia eran socavar la fe pública del proceso democrático de Estados Unidos, denigrar a la (ex) Secretaria (Hillary) Clinton, dañar su posibilidad de ser elegida y su potencial Presidencia. También consideramos que Putin y el Gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por el presidente electo Trump", aseguran el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en el texto.



El texto especifica que Rusia interfirió porque sentía una "clara" preferencia por Donald Trump, quien resultó elegido frente a Hillary Clinton.



El reporte establece que los esfuerzos rusos para influir en la elección presidencial de 2016 representa la más reciente expresión del añejo deseo de Moscú de socavar el orden democrático liberal encabezado por Estados Unidos.



Dice que el alcance de las actividades de Rusia fue significativamente mayor en comparación con operaciones previas.



Después de recibir el informe, Trump no adoptó la valoración de la comunidad de inteligencia de que Rusia interfirió en la campaña presidencial y dijo solamente que cualquier intento de ataque cibernético no tuvo absolutamente ningún efecto en el resultado de la elección.



Trump emitió un comunicado poco después de recibir el informe.



Previamente había criticado con dureza las denuncias de una supuesta injerencia rusa.



Esta mañana, NBC publicó adelantos del informe que le fueron filtrados. Indicó que la CIA ya identificó a los funcionarios rusos que proporcionaron el material hackeado a WikiLeaks bajo órdenes de Vladimir Putin.



Tras estas revelaciones, Trump preguntó en Twitter quién hizo esas filtraciones a NBC y lo tachó de ser una cuestión política.



Desde diciembre, Trump se negó a recibir el informe diario de inteligencia, que sí recibieron sus predecesores, porque es una persona inteligente, según su explicación.



Nunca un Presidente electo había puesto duda a las agencias de inteligencia y espionaje, como la CIA o la NSA.



Ayer, en una audiencia en el Congreso, los funcionarios de inteligencia refrendaron que Rusia estuvo detrás de los hackeos y reiteraron que se trata de una amenaza seria a Estados Unidos.



"Rusia es un ciberactor pleno que constituye una gran amenaza al Gobierno estadounidense y a sus intereses militares, diplomáticos y comerciales, así como a la infraestructura crítica y las redes de recursos clave", sostuvieron.